هزة أرضية بوهران: انهيار جزئي لبناية قديمة وسط المدينة

تسببت الهزة الأرضية التي سجلت بولاية وهران صبيحة اليوم السبت في سقوط سقف غرفة وتشققات ببناية قديمة على مستوى حي "بيلار" بوسط المدينة, دون تسجيل خسائر بشرية, حسبما أفاد به المكلف بالإعلام بالمديرية المحلية للحماية المدنية.

وذكر النقيب عبد القادر بلالة لوأج أنه "على اثر هذه الهزة الأرضية تدخلت مصالح الحماية المدنية على مستوى شارع "الهواري هواري" بحي "بيلار" نتيجة سقوط سقف غرفة على مستوى الطابق الثاني لبناية قديمة متكونة من طابقين بالإضافة إلى تعرضها لعدة تشققات, لا سيما على مستوى الطابق الأول", مشيرا إلى أنه "لم يتم تسجيل خسائر بشرية".

وأضاف أن مصالح الحماية المدنية لولاية وهران قد قامت, بمجرد حدوث الهزة الأرضية, بعمليات استطلاعية عبر كامل إقليم الولاية, بتسخير كافة الوسائل البشرية والمادية.

كما كلف والي وهران مسعود جاري مختلف المصالح على غرار فرق الحماية المدنية والسلطات المحلية للقيام بمعاينات ميدانية على مستوى بلديات الولاية للوقوف على مخلفات الهزة الأرضية إن وجدت, وفق ما ذكرته مصالح الولاية.

للتذكير فقد سجلت هزة أرضية بقوة 3,5 درجات على سلم ريشتر في حدود الساعة العاشرة صباحا و42 دقيقة بولاية وهران , حسب ما أفاد به بيان لمركز الأبحاث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء.

وقد حدد مركز الهزة على بعد 10 كلم شمال وهران, وفق ذات المصدر.