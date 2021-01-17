الفتح التدريجي لدور الشباب ابتداء من يوم غد الاثنين

أعلنت وزارة الشباب والرياضة, في بيان لها اليوم الاحد, أنه سيتم "الفتح التدريجي والمراقب" لدور الشباب ابتداء من يوم غد الاثنين مع "الامتثال الصارم" للبروتوكول الصحي المعتمد في مواجهة فيروس كورونا.

وأوضح المصدر ذاته أنه "تقرر الفتح التدريجي والمراقب لدور الشباب ابتداء من يوم الاثنين 18 جانفي 2021 مع الامتثال الصارم للبروتوكول الصحي المعتمد من طرف اللجنة الوطنية العلمية لمتابعة تطور جائحة كورونا بالتنسيق مع المركز الوطني لطب الرياضة".

وقد تم تكليف مدراء الشباب والرياضة بالولايات وجمعيات الشباب بالسهر على "ضمان التطبيق الصارم للبروتوكول الصحي المعتمد في هذا الإطار".

وحسب نفس المصدر, جاء هذا القرار "تبعا لبيان مصالح الوزير الأول المتعلق بتدابير الوقاية وتسيير الأزمة الصحية المرتبطة بجائحة كوفيد-19 المؤرخ في 14 يناير الجاري".

وكانت الحكومة قد أعلنت انه سيتم "الفتح التدريجي والمراقب للمراكز الثقافية ودور الشباب, وذلك مع الامتثال الصارم للبروتوكولات الصحية التي اعتمدتها اللجنة العلمية لمتابعة تطور جائحة فيروس كورونا".

ومع ذلك يمكن أن "يقوم الولاة بغلقها الفوري في حالة انتهاك الإجراءات المتخذة في إطار مكافحة انتشار فيروس كورونا."