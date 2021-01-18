الفريق شنقريحة يشرف على تنفيذ تمرين تكتيكي بالذخيرة الحية بالناحية العسكرية الثالثة

أشرف رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق السعيد شنقريحة، هذا الاثنين، بالناحية العسكرية الثالثة، على تنفيذ تمرين تكتيكي بالذخيرة الحية بعنوان "الحزم 2021"، حسب ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح ذات المصدر أن الفريق السعيد شنقريحة "واصل زيارته إلى الناحية العسكرية الثالثة في يومها الثاني بإشرافه على تنفيذ تمرين تكتيكي بالذخيرة الحية، بعنوان "الحزم 2021"، الذي يندرج في إطار تقييم المرحلة الأولى لبرنامج التحضير القتالي، لسنة 2020-2021".

ويهدف هذا التمرين التكتيكي الذي نفذ بالذخيرة الحية، إلى "اختبار الجاهزية القتالية لوحدات القطاع، فضلا عن تدريب القادة والأركانات على قيادة العمليات، وتطوير معارفهم في التخطيط والتحضير والتنظيم والتنفيذ ووضعهم في جو المعركة الحقيقية".

وفي البداية، استمع رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي إلى "عرض قدمه اللواء مصطفى سماعلي قائد الناحية العسكرية الثالثة، وعرض آخر حول التمرين قدمه قائد القطاع العملياتي جنوبي تندوف".

وبميدان الرمي، تابع الفريق "عن كثب، الأعمال القتالية التي قامت بها الوحدات المقحمة، بدءا بتلك التي نفذها الطيران وتتقدمه طائرة استطلاع، وصولا إلى مشاركة وحدات القوات البرية بمختلف أصنافها".

وأشار البيان إلى أن تنفيذ هذا التمرين "اتسم بحق، باحترافية عالية في جميع المراحل وبمستوى تكتيكي وعملياتي عالي المستوى يعكس جدية الأعمال المنفذة سواء على مستوى التخطيط أو التنفيذ الميداني، كما يعكس الكفاءة العالية للإطارات في مجال تركيب وإدارة مختلف الأعمال القتالية ومهارة وقدرة الأفراد على التحكم في استعمال مختلف منظومات الأسلحة والتجهيزات الموضوعة في الخدمة، وهو ما ساهم في تحقيق الأهداف المسطرة".