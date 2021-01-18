الخبير الأمريكي توماس هيل : أتوقع أن تصل هجمات الجيش الصحراوي إلى الرباط و الدار البيضاء

توقع الخبير الأمريكي السابق في إدارة شؤون شمال إفريقيا في لجنة الخارجية بمجلس النواب الأمريكي توماس هيل أن تصل هجمات جبهة البوليساريو بعد استئناف الحرب في الصحراء الغربية إلى العاصمة المغربية الرباط ومدينة الدار البيضاء.



وقال الخبير الامريكي لوسيلة إعلام مغربية إن إعلان ترامب بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية شكل نكسة للعلاقة بين إدارة ترمب والجزائر. مضيفا أن الجزائر متمسكة خلال محادثاتها مع المسؤولين الأمريكيين بقرارها السيادي واحترام سيادتها الوطنية وهو الموقف الذي يعتنقه الشعب الجزائر والذي لديه حساسية من التدخل الخارجي خاصة من فرنسا وأمريكا وهو ما يشكل انسجام بين القيادة الجزائرية والشعب الجزائري. وقال الخبير الأمريكي أن واشنطن لها رغبة كبيرة في التعاون مع الجزائر في الشأن الإقليمي وهو ما يفسر زيارة وزير الدفاع الأمريكي إلى الجزائر وزيارة مساعد وزير الخارجية.



من جهة اخرى كشف مسؤول كبير في إدارة المرحلة الانتقالية للرئيس المنتخب جو بايدن أن مناورات اللحظة الأخيرة التي قام بها ترامب و بومبيو قيد المراجعة. وقال المسؤول الأمريكي في تصريح لصحيفة واشنطن بوست الامريكية ”لقد لاحظنا مناورات اللحظة الأخيرة في الصحراء الغربية وكوبا وإيران واليمن وغيرها إن كل من هذه المناورات قيد المراجعة ، ”وستصدر الإدارة القادمة حكما بناء على معيار واحد وحصري و هو المصلحة العليا للولايات المتحدة.

المصدر : وكالة الأنباء المستقلة