مونديال2021 لكرة اليد: الجزائر تنهزم أمام البرتغال /19-26/ وتواجه فرنسا في الدور الرئيسي

أنهى المنتخب الجزائري لكرة اليد، اليوم الاثنين بالقاهرة، مباريات الدور التمهيدي لكأس العالم-2021 بمصر (13-31 جانفي)، بالخسارة الثانية تواليا امام البرتغال بنتيجة (19-26)، الشوط الأول (9-14)، لحساب الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة السادسة، مع ضمان تأهله إلى الدور الرئيسي، الذي تضرب فيه موعدا للمنتخب الفرنسي.

دخلت العناصر الوطنية بتركيز عالي في أطورا اللقاء، حيث كانت سباقة لفتح باب التسجيل حينما تقدمت بهدفين ثم ثلاث أهداف، وذلك إلى غاية الدقيقة السابعة التي شهدت تعديل النتيجة من طرف البرتغاليين (3-3).

بينما سجل الفريق الأوروبي أول تقدم في النتيجة عند الدقيقة الثامنة (4-3).

وشهد الشوط الأول، استفاقة القائد مسعود بركوس، بعد أداء متواضع خلال الخرجتين الأوليين ضد المغرب و ايسلندا تواليا، حيث برز وسط الميدان بفعاليته أمام المرمى مسجلا 6 أهداف لمفرده، مساهما في منع توسيع الفارق لفائدة البرتغاليين، الذين أنهوا المرحلة الأولى لصالحهم (14-9).

ومع انطلاقة الشوط الثاني، أبان السباعي الجزائري عن رغبة كبيرة في تعديل النتيجة، لكنهم تأثروا بطرد لاعب المحور، هشام كعباش، بالبطاقة الحمراء عند الدقيقة (33) إثر تعرضه لمرتين لعقوبة الإيقاف لدقيقتين.

وهو ما استغله المنتخب البرتغالي لتسجيل أهداف إضافية وتوسيع الفارق عبر الاستحواذ على الكرة وفعالية كبيرة أمام الشباك بنسبة 53 بالمائة مقابل 39 بالمائة للفريق الوطني في كامل اللقاء.

وتميز الفريق البرتغالي بعمقه الدفاعي القوي للغاية، ما صعّب اختراقه من طرف الهجوم الجزائري، حيث اكتفى بركوس بإضافة هدف واحد فقط خلال الشوط الثاني، بينما سجل زميله أيوب عبدي خمسة أهداف طوال اللقاء، منصبا نفسه أحسن ثاني هداف من الجانب الجزائري.

و حاول زملاء حارس المرمى يحي زموشي، الذي شارك في أول لقاء له بهذا المونديال، الوقوف الند للند أمام المنافس بهدف تعديل الكفة، لكن نقض الفعالية أدت إلى إهدار عديد الفرض التهديفية، لتساهم في فوز البرتغال بفارق سبعة أهداف (26-19).

وعلى العموم ظهر أشبال الناخب الوطني، آلان بورت، بوجه أفضل مقارنة باللقاء السابق الذي خسره الجزائريون بنتيجة ثقيلة أمام ايسلندا (24-39).

وسيحاول منتحب ايسلندا تحقيق الفوز الثاني له المجموعة السادسة، عندما يواجه المنتخب المغربي (30ر20 سا)، الذي أقصي رسميا بعد هزيمتين ضد كل من الجزائر والبرتغال.

وسيواجه المنتخب الجزائري خلال الدور الرئيسي الذي ينطلق يوم الأربعاء القادم، المنتخب الفرنسي، الذي تأهل في صدارة المجموعة الخامسة، بعد اختتامه الدور التمهيدي بفوز صعب على سويسرا (25-24).

تجدر الإشارة أن الطبعة ال27 لمونديال كرة اليد تجري لأول مرة بمشاركة 32 منتخبا، على أن يتأهل الثلاثة الأوائل عن كل مجموعة للدور الرئيسي الذي سيتم تنشيطه من قبل أربع مجموعات تضم كل مجموعة ستة منتخبات.

و يتأهل الأولان عن كل مجموعة للدور ربع النهائي.