الجيش الصحراوي يواصل هجماته على مواقع قوات الاحتلال المغربي

واصل الجيش الصحراوي هجماته مستهدفا مواقع وتخندقات قوات الاحتلال المغربي على طول الجدار الرملي لليوم 67 على التوالي, وفقا لبيان صادر عن وزارة الدفاع الصحراوية الاثنين.

و جاء في البيان العسكري الحامل لرقم 67 , وفقا لوكالة الانباء الصحراوية اليوم, ان "قوات الجيش الصحراوي قصفت الاحد , مواقع عدة على طول الجدار الرملي , لتمركز قوات الاحتلال المغربي,على غرار منطقة أميطرات لمخينزة بقطاع المحبس, حيث تم تدمير مستودع لذخيرة راجمة صواريخ معادية بي ام 21".

واضافت وزارة الدفاع الصحراوية أن "قصفا مكثفا استهدف تمركز قوات الاحتلال المغربي بمنطقتي روس بنزكة بقطاع الفرسية مرتين متتاليتين, وتمت مشاهدة أعمدة الدخان تتصاعد من القاعدة المستهدفة , و كذا منطقة روس أوديات أشديدة بقطاع الفرسية".

اما نهار اليوم , فأشار البيان إلى ان "مناطق عدة تم قصفها من قبل الجيش الصحراوي, يتمركز فيها جنود الجيش الملكي المغربي على غرار منطقتي أم أدةن بقطاع البةاري التي تعرضت للقصف مرتين متتاليتين وكذا منطقة أعظيم أم أجلود بقطاع آوسرد".

وأضاف ذات البيان ان "قوات الجيش الصحراوي, استهدفت بالقصف المكثف منطقتي قطاع المحبس و أبيرات تنوشاد بقطاع المحبس".

وتتوإلى هجمات قوات الجيش الصحراوي مستهدفة مواقع قوات الاحتلال المغربي التي تكبدت خسائر معتبرة في الأرواح والعتاد على طول الجدار الرملي.