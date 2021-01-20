روسيا تطور تقنيات جديدة لصيانة الأقمار الصناعية في الفضاء

أعلن المعهد الروسي لأبحاث الفضاء عن تطوير تقنيات جديدة تساعد على صيانة الأقمار الصناعية في مدارات الأرض باستخدام آلات تصوير حديثة تساعد على التقاط صور ثلاثية الأبعاد وأشعة الليزر لتحديد المسافات.

وأوضح المعهد، في بيان أن التقنية تسهل عملية التحام الأقمار الصناعية ببعضها بهدف الصيانة ثم تطوير أنظمة إلكترونية بصرية جديدة سيتم اختبارها العام الجاري مضيفا أن الأنظمة تشمل آلات تصوير بزوايا رؤية ضيقة وآلات تصوير تلفزيونية بزوايا عريضة وآلات تصوير time-of-flight التي تساعد على التقاط صور ثلاثية الأبعاد إضافة إلى أجهزة لتحديد المسافات تعتمد على أشعة الليزر.

وأشار البيان إلى أن المعدات الجديدة ستتبع مستقبلا آلية عمل تعتمد على مرحلتين الأولى ستقوم برصد تقريبي لقمر صناعي معين وتحدد زوايا وجهته والمسافات التي تفصله عن قمر الصيانة والثانية التي تدعى مرحلة التعرف الدقيق ستقارن أبعاد وشكل هذا القمر مع المعطيات الموجودة في برمجياتها لتوجيه قمر أومركبة الصيانة نحوه.

وقال الخبراء في المعهد الروسي لأبحاث الفضاء إن مثل هذه التقنيات قد تساعد مستقبلا في إرسال أقمار أو معدات لصيانة الأقمار الصناعية في الفضاء أو تصحيح مسارها ووضعها في مدار معين أو تزويدها بالوقود لتتابع مهماتها المستقبلية أوحتى إخراجها من مداراتها بعد انتهاء مدة خدمتها المحددة.