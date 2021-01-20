التكوين بالخارج : توجه آخر دفعة من الطلبة الممنوحين الى جمهورية إيرلندا

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن تنظيم رحلة خاصة لآخر دفعة من الطلبة الممنوحين والمقدر عددهم بـ 134 طالب الى جمهورية إيرلندا, حسب ما أفاد به اليوم الاربعاء بيان للوزارة.

وأوضح ذات المصدر أنه "في إطار تنفيذ برنامج التكوين الإقامي بالخارج, قامت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي, يوم الثلاثاء 19 جانفي 2021, بتنظيم رحلة خاصة لآخر دفعة من الطلبة الممنوحين والمقدر عددهم بـ 134 طالب".

وأضاف ذات المصدر أن "هؤلاء الطلبة الذين اجتازوا مسابقات التكوين بالخارج المنظمة من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي, بالتنسيق مع الندوات الجهوية للجامعات, وذلك لإعداد دكتوراه في تخصص اللغة الإنجليزية بجامعة ليمريك بجمهورية ايرلندا, بعد متابعتهم منذ شهر فيفري 2020 لبرنامج السنة الأولى دكتوراه عبر الخط من الجزائر