رئيس الجمهورية يجري عملية جراحية ناجحة على قدمه اليمنى بألمانيا

أجرى رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون ، اليوم الأربعاء بألمانيا عملية جراحية على قدمه اليمنى كُللت بالنجاح على أن يعود الى أرض الوطن "خلال الأيام القادمة"حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.

وجاء في البيان: "أجرى رئيس الجمهورية ، السيد عبد المجيد تبون اليوم بألمانيا عملية جراحية على قدمه اليمنى كُللت بالنجاح".

وكان السيد الرئيس --يضيف البيان-- "قد صرح يوم 10 جانفي 2021 قبيل مغادرته أرض الوطن متوجها إلى ألمانيا باحتمال إجراء عملية جراحية على قدمه نتيجة مضاعفات كورونا.

وسيعود السيد الرئيس إلى الجزائر بحول الله خلال الأيام القادمة فور حصوله على موافقة الفريق الطبي".