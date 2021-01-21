رابطة حماية السجناء الصحراويين تحذر من التدهور الحاد لصحة الأسير محمد الحافظ

حذرت رابطة حماية السجناء الصحراويين بالسجون المغربية، اليوم الخميس، من التدهور الحاد للحالة الصحية للأسير المدني الصحراوي يحيي محمد الحافظ إعزى المتواجد بالسجن المحلي بويزكارن جنوب المغرب.

وذكرت الرابطة في بيان لها اليوم، أنها توصلت بداية الأسبوع الجاري إلى معطيات مؤكدة من عائلة الأسير المدني الصحراوي يحيى محمد الحافظ إعزى المتواجد بالسجن المحلي بويزكارن جنوب المغرب تفيد بتدهور حاد في حالته الصحية نتيجة العزلة التامة و الاهمال الطبي المتعمد.

وأفادت الرابطة أن كل المعطيات المتوفرة لديهم تؤكد أن "الأسير المدني الصحراوي يحيى محمد الحافظ إعزى يعاني من العزلة التامة بالإضافة إلى سوء التغذية و قلة الإنارة داخل الزنزانة كما يتعرض باستمرار للإغماء الناتج عن آلام على مستوى العينين".

وأضاف بيان الرابطة انه نتيجة " الاهمال الطبي المتعمد و الوضع المزري الذي نتج عنه ضعف الحركة لعدم الخروج إلى الشمس بشكل منتظم كباقي النزلاء لما يفوق الثلاثة اشهر اصبح الأسير المدني الصحراوي يحيى محمد الحافظ اعزى يعاني من عدة أمراض مزمنة وخطيرة منها آلام على مستوى الكلي و التهاب في المسالك البولية بالإضافة إلى الروماتيزم و ضعف البصر دون ملاقاة الطبيب لأكثر من سنتين".

للتذكير يتواجد الأسير المدني و المدافع الصحراوي عن حقوق الإنسان يحيى محمد الحافظ بالسجن المحلي بوزيكارن جنوب المغرب بموجب حكم جائر َ قاسي تصل مدته خمسة عشرة سنة.

وقد تعرض الاسير للترحيل لعدة سجون مغربية بدءا بالسجن المحلي الاوداية في مراكش و السجن المحلي ايت ملول بأكادير و السجن الفلاحي بتارودانت ووصولا الى السجن المحلي بويزكارن أين خاض عدة اضطرابات مفتوحة و انذارية عن الطعام.

(وأج)