الحكومة تراهن على استحداث شباك موحد للمستثمرين لتشجيع المؤسسات الناشئة

اضحى تشجيع المؤسسات الناشئة ضمن اولويات صناع القرار في الجزائر وهو ما تجلى في دعوة الحكومة للتعجيل في استحداث شباك موحد للمستثمرين .

وفي هذا السياق يقول يوسف ارطباست مستثمر في الصناعات المجهزة للبناء في ميكروفون الاذاعة الوطنية :" ان العراقيل الادارية واقع حقيقي كما ان الاتصال معها منعدم واستحداث الشباك الموحد لهو امر ايجابي ومن المستحسن تدعيمه بأرضية رقمية حتى يغنينا عن التنقل استعمال الانترنت ".

وبالموازاة من ذلك يرى المراقبين لمؤشرات الشأن الاقتصادي فان الحكومة مجبرة بقوة المؤشرات الاقتصادية الحمراء على تغيير عقيدتها الاقتصادية والتوجه نحو زيادة التدفقات الاستثمارية وفي هذا الطرح يقول الاستاذ معمر حمدي استاذ الاقتصاد بجامعة الشلف :" ان المأمول من هذا الشباك بناء استراتيجية لمختلف الادارات مختلف القطاعات للتسهيل للمستثمر المحلي او الاجنبي من اجل الاستثمار ".

ويعد استحداث الشباك الموحد هو احدى ورشات الاصلاح التي باشرتها الحكومة ضمن استراتيجيتها الاقتصادية لسنة 2021 الهادفة لتقليص واردات الدولة .

المصدر : الاذاعة الجزائرية