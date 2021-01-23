عطار: مشاريع الربط بالطاقة في مناطق الظل "أولوية مطلقة" للدولة

أكد وزير الطاقة، عبد المجيد عطار خلال لقاء جمعه بممثلين عن المجتمع المدني ومستثمرات فلاحية متواجدة بمناطق نائية عبر عدة ولايات من الوطن على الأولوية" المطلقة" التي يوليها القطاع لعملية التزويد بالطاقة في اطار برنامج التكفل بمناطق الظل.

وأوضح بيان للوزارة نشرته عبر صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أن "وزير الطاقة استقبل يوم الخميس 21 جانفي2021 بمقر الدائرة الوزارية و بتنسيق مسبق مع وسيط الجمهورية ممثلين عن المجتمع المدني و تعاونيات فلاحية و أعيان لكل من تهيهاوت 240 كم عن برج عمر إدريس بولاية إليزي ، بلدية أم العسل ولاية تندوف و ممثلين عن مستثمرات فلاحية من ولاية تيبازة والمسيلة و المدية ".

وأضاف المصدر ذاته أن السيد عطار استمع خلال هذا اللقاء الى انشغالات المواطنين و التي" صبت جلها حول عمليات الربط و التزويد بالطاقة في إطار برنامج التكفل بمناطق الظل ".

وبعد تسجيل كل هذه الملفات والاستماع إلى تفاصيل المواقع الجغرافية ومناقشة الطريقة" المثلى للتكفل السريع "بهذه المناطق، أكد وزير الطاقة على "الأولوية المطلقة" التي توليها الدولة و القطاع لهذه العمليات، مبرزا ضرورة أن تكون "الحلول سريعة و فعالة ودائمة "، يضيف البيان.

من جهة اخرى، أشار بيان الوزارة الى أن وزير العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي، الهاشمي جعبوب التحق بالاجتماع لاحقا حيث استمع باهتمام كبير لجملة الملفات المطروحة".

كما كان هذا اللقاء فرصة للحضور من ممثلي المجتمع المدني و الاعيان لطرح انشغالاتهم الخاصة بقطاع العمل و التشغيل، يضيف بيان وزارة الطاقة.