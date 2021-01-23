شيعلي يدشن منشآت قاعـدية ويعطي إشارة انطلاق مشاريع لتخفيف الاختناق المروري بالعاصمــة

شرع وزير الأشغال العمومية ووزير النقل بالنيابة، فاروق شيعلي، السبت في زيارة عمل وتفقد لمشاريع القطاع بولاية الجزائر، حيث أشرف على وضع حيز الخدمة عدة منشآت قاعدية وإطلاق مشاريع.

وقد شرع الوزير، مصحوبا بوالي الجزائر وإطارات من القطاع، في بداية خرجته الميدانية في تدشين المحول والمنشأة الفنية على مستوى الطريق السريع الشمالي للعاصمة بالصابلات الذي يربط جامع الجزائر ببلدية المحمدية.

كما وضع حيز الاستغلال المدرج الرئيسي لمطار الجزائر هواري بومدين الدولي، الذي يزيد طوله عن 3500م، وبإمكانه استقبال طائرات الحجم الكبير، زيادة على التجهيزات الحديثة التي تمكنه من العمل في كافة الظروف والأحوال الجوية.

كما قام السيد شيعلي بوضع حيز الخدمة المنشأة الفنية على مستوى المنفذ إلى مطار الجزائر الدولي هواري بومدين، الذي يربط الطريق السريع الجنوبي للعاصمة بالطريق السريع الثاني (الطريق الاجتنابي للكاليتوس) بمنطقة الجمهورية تحديدا.

وأعطى الوزير، بالمقاطعة الإدارية لدرارية، إشارة انطلاق أشغال مشروع إنجاز محول على الطريق السريع الثاني بإتجاه ملعب الدويرة وبابا احسن، الذي من شأنه أن يفك الخناق على الحركة المرورية ويضفي السيولة على المنطقة.

وبالمقاطعة الإدارية الشراقة، أعطى شيعلي إشارة انطلاق أشغال مشروعي ممرين أرضيين، من شأنهما أن يساهما في التخفيف من حركة السير وتلافي الازدحام المروري بأهم المحاور الطرقية بهذه المقاطعة.

ومن المنتظر أيضا، في إطار هذا الزيارة الميدانية، أن يتفقد مشروع المحطة متعددة الخدمات ببئر مراد رايس.