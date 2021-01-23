آلان بورت: سنحاول إنهاء هذه المرحلة بنتيجة إيجابية

كشف مدرب المنتخب الوطني لكرة اليد، الفرنسي آلان بورت، أنه سيحاول قيادة السباعي الجزائري لإنهاء مرحلة دور الرئيسي لمونديال مصر 2021 بنتيجة إيجابية، خلال مواجهته للمنتخب السويسري غدا الأحد، في لقاءه الثالث والأخير.

وأبدى الناخب الوطني في تصريح للموقع الرسمي للبطولة عن أسفه واعتذاره للجماهير الجزائرية على الخسارة الثقيلة أمام النرويج 23-36، يوم الجمعة في ثاني جولات مباريات المجموعة الثالثة بالدور الرئيسي في بطولة العالم لكرة اليد

وأوضح أنه "حزين على الأداء الذي قدمه الفريق في المباراة التي خسرها أمام نظيره النرويجي" مضيفا أن " المنتخب الوطني قدم أداء سيئا أمام فريق رائع يمتلك الكثير من الحلول واللاعبين المميزين".

من جانب أخر، أشار بورت أن "القرعة لم تكن رحيمة على "الخضر" بعد أن أوقعته في مجموعة تضم منتخبات قوية، وعلى رأسها منتخبات فرنسا والنرويج والبرتغال إضافة إلى منتخب أيسلندا".

مؤكدا أنه "سيحاول قيادة السباعي الجزائري لإنهاء البطولة بنتيجة إيجابية على المنتخب السويسري، الذي قدم مستوى مميزا هو الأخر في المونديال".

فبعد انهزامهم خلال هذه المرحلة أمام منافسين من العيار الثقيل وهما بطل العالم ست مرات فرنسا (23-26) ثم وصيف بطل العالم مرتين، النرويج (23-36)، ستكون لأشبال المدرب الوطني آلان بورت مهمة أقل صعوبة أمام المنتخب السويسري غد الأحد (سا 15:30 بالتوقيت الجزائري).

ودفع السباعي الجزائري غاليا ثمن نقص التحضير الفادح بسبب تفشي فيروس كورونا، وهو ما ترك آثارا سلبية على المردود العام للفريق.

واضطر الناخب الفرنسي "للخضر" أن يتعامل مع هذه الوضعية، حيث سيسعى جاهدا لإعادة شحن مجموعته بالاعتماد بالدرجة الأولى على عزيمة لاعبيه القوية.

وقبل الجولة الأخيرة للدور الرئيسي، يتصدر المنتخب الفرنسي المجموعة الثالثة برصيد 8 نقاط، متفوقا على النرويج (6 نقاط)، البرتغال (6 نقاط)، إيسلندا (نقطتان)، سويسرا (نقطتان) والجزائر بدون رصيد. ويتأهل الأولان عن كل مجموعة للدور ربع النهائي للمنافسة.