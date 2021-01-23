الصحراء الغربية : بورندي تعلن غلق "قنصليتها" بمدينة العيون المحتلة

أعلنت وزارة خارجية بورندي، اليوم السبت، عبر حسابها على تويتر عن إتخاذها قرارا يقضي بإغلاق "قنصليتها" بمدينة العيون المحتلة الصحراوية "لأسباب مالية" وفي إطار "المعاملة بالمثل".

وأوضحت الوزارة في تغريدتها، أنه "في إطار ترشيد الإنفاق على السلك الدبلوماسي، قررت وزارة الخارجية والتعاون الإنمائي إغلاق سفارتين (أوتاوا وبرازيليا) وقنصلية عامة في العيون المحتلة (...) لأسباب مالية، والمعاملة بالمثل ".

وفي تغريدة أخرى لوزراة الخارجية البورندية، ورد أن سفارتيها في "كندا والبرازيل ستتم تغطيتهما دبلوماسيا من قبل سفارة بوروندي في واشنطن على أن تبقي عمل سفارتها في الرباط بالمغرب قائمة، وفي المقابل تتوقع بوروندي افتتاح سفارة المملكة المغربية في بوروندي مع الإقامة في بوجومبورا ".

وكانت بورندي قد أقدمت في 28 فبراير 2020 ، على افتتاح "القنصلية" المذكورة ، في إجراء يحاول من خلاله المغرب تأكيد سيادته المزعومة على الأراضي الصحراوية المحتلة.

المصدر : وأج