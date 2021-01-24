وحدات من الجيش الصحراوي تنفذ عمليات مسلحة جديدة بمنطقة الگرگرات

أكدت مصادر من وزارة الدفاع الوطني الصحراوية، أن قوات جيش التحرير الشعبي الصحراوي نفذت عملية مسلحة جديدة بمنطقة الگرگرات حسب ما نقلته وكالة الانباء الصحراوية ليلة السبت إلى الاحد.

وأضاف المصدر، أن الجيش الصحراوي وجه أربعة صواريخ استهدفت الثغرة غير الشرعية بالگرگرات ومحيطها ، إذ استهدف اثنان منها "منطقة لعوينة" فيما وصل قصف صاروخي آخر شمال الثغرة غير الشرعية.

وكان الجيش الصحراوي قد نفذ عمليات عسكرية بالوركزيز، حيث استهدفت لبعاج وطارف بوهندة ولمسامير بقطاع تويزكي، وهذا يدخل في إطار اتساع دائرة الحرب التي ستشمل كافة القطاعات والدفاعات المعادية.

إلى ذلك أكد الأمين العام لوزارة الأمن والتوثيق الصحراوية السيد سيدي أوكال، أن الجيش الصحراوي سيواصل الحرب على كافة مواقع تخندقات العدو على طول جدار الذل والعار من المحبس إلى بئر گندوز.