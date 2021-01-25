رامافوزا يطالب بايدن بإلغاء قرار الاعتراف غير القانوني بالسيادة المزعومة للمغرب على الصحراء الغربية

طالب رئيس جنوب إفريقيا ورئيس الاتحاد الأفريقي، سيريل رامافوزا، الرئيس الأمريكي الجديد، جو بايدن، بإلغاء قرار سلفه دونالد ترامب الاعتراف غير القانوني بالسيادة المزعومة للمغرب على الصحراء الغربية.

ودعا الرئيس رامافوزا - في خطابه أمام اللجنة التنفيذية لحزب المؤتمر الوطني الأفريقي الحاكم في جنوب إفريقيا التي اختتمت اجتماعها أمس الأحد الولايات المتحدة الأمريكية إلى "الرجوع عن الاعتراف غير القانوني وفرض سيادة المغرب (المزعومة) على الصحراء الغربية"، مرحبا "بالالتزام الإيجابي بتجديد التعاون الدولي من قبل الرئيس الأمريكي جو بايدن".

كما أثار الرئيس الجنوب أفريقي "انشغالات بشأن عدم إحراز تقدم في حل قضية الصحراء الغربية بطريقة تعترف بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال الكامل" مؤكدا أن بلاده "ستكثف جهودها في الاتحاد الأفريقي" في هذا الإطار.