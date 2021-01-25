وفاة عالم الاجتماع لياس بوكراع

توفي هذا الاثنين الأستاذ في علم الاجتماع لياس بوكراع عن عمر يناهز 67 سنة, حسبما اعلن ناشره في الجزائر.

الفقيد من مواليد سنة 1953 وعمل أستاذا لعلم الاجتماع في جامعتي الجزائر وبروكسل (بلجيكا) كما تابع دراسات ايضا في جامعة واشنطن حيث اشتغل مساعدا للبحث.

و شغل أيضا منصب مدير معهد المعهد الوطني للدراسات الجيوستراتجية الشاملة (Inesg).

و رحل الياس بوكراع تاركا وراءه رصيدا حافلا بالمؤلفات منها "النزعة الجهادية: الاسلام في مواجهة التاريخ" و "علم الاجتماع, علم في طور التكوين" و كتاب "الجزائر, الرعب المقدس" الذي قام بتوطئته الصحفي الفرنسي هيرفي بورج و الذي يتضمن تحليلا ليمكانيزمات التطرف الديني في الجزائر.