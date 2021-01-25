﻿وفاة اللواء المتقاعد المجاهد رابح بوغابة

توفي اليوم الاثنين اللواء المتقاعد المجاهد رابح بوغابة بالمستشفى المركزي للجيش بعين النعجة (الجزائر العاصمة) عن عمر ناهز 82 سنة إثر وعكة صحية.

وقد ووري جثمان الفقيد الثرى بعد صلاة العصر بمقبرة دالي ابراهيم بأعالي العاصمة.

وإثر هذا المصاب الجلل, بعث رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, برقية تعزية تقدم من خلالها بتعازيه الخالصة الى عائلة الفقيد, سائلا العلي القدير أن يتغمده برحمته الواسعة وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وكان الراحل قد تقلد عدة مسؤوليات في صفوف الجيش الوطني الشعبي من بينها قائدا للناحيتين العسكريتين الاولى والخامسة.

(وأج)