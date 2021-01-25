سدود: نسبة الامتلاء الوطنية بلغت 44.66 بالمئة

بلغت نسبة امتلاء السدود قيد الاستغلال عبر التراب الوطني 60ر44 بالمئة بعد الأمطار المسجلة منذ نهاية نوفمبر، حسب لدى الوكالة الوطنية للسدود و التحويلات.

و أوضح المصدر أن هذا الارتفاع في منسوب المياه الذي تم تخزينه عبر السدود الـ80 للوطن سجل بعد الأمطار التي تساقطت على عدة ولايات من الوطن خلال الفترة الممتدة من 20 نوفمبر 2020 الى 25 جانفي 2025 .

وتجاوزت كميات الأمطار المتساقطة على مستوى جميع أرجاء الوطن خلال هذه الفترة 03ر1 مليار متر مكعب مما يرفع الحجم الاجمالي على مستوى السدود عبر الوطن الى أكثر من4ر3 مليار متر مكعب.

وبخصوص وضعية الامتلاء حسب المناطق اشارت معطيات الوكالة الى أن نسبة الامتلاء بالسدود الغربية قدرت ب 49ر27 بالمئة.

و قارب المنسوب المسجل خلال نفس الفترة 53 مليون متر مكعب ليرتفع الحجم الى 30ر264 مليون متر مكعب.

و بمنطقة الشلف تجاوز هذا المنسوب 152 مليون متر مكعب ما يعادل حجم تخزين قدر ب 480,75 مليون متر مكعب اي بنسبة امتلاء بلغت 30,13 بالمئة.

أما منطقة الوسط فقد سجلت بها كمية 151,8مليون متر مكعب مما يسمح بتخزين 439,73 مليون متر مكعب أ ي بنسبة امتلاء تبلغ 24,18 بالمئة.

و بالمنطقة الشرقية, بلغ منسوب المياه أكثر من 647 مليون متر مكعب مما أدى الى ارتفاع نسبة التخزين الى أكثر من 2,2 مليار متر مكعب أي بنسبة امتلاء بلغت 67,33 بالمئة.

من جهة أخرى, أوضحت الوكالة الوطنية للسدود و التحويلات أن خمسة سدود بلغت بها نسبة الامتلاء 100 بالمئة و هي سد كيسير و بوسيابة (جيجل) و مكسا ( الطارف) و بني هارون (ميلة) و بني زيد (سكيكدة) .

و قد يزيد هذا الوضع خلال الأشهر القادمة بفضل فترات تساقط أمطار منتظرة خلال فصل الشتاء و ذوبان الثلوج التي تسمح بالتزويد بكميات اضافية من المياه للمخزون الحالي.