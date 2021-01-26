تويتر يطلق برنامجا لإشراك المستخدمين في الإبلاغ عن الأخبار الزائفة

أعلن (تويتر)، عن مبادرة جديدة لإشراك المستخدمين في الإبلاغ عن الأخبار الزائفة على منصته، وذلك من خلال برنامج يحمل اسم "بيرد ووتش"Birdwatch.

وسيتم تشغيل "بيرد ووتش" بشكل منفصل عن (تويتر)، بحيث يمكن للمستخدمين الإبلاغ عن التغريدات التي يمكن أن تكون مضللة أو مزيفة، وفق ما قالت المنصة التي تبذل جهودا لاستئصال المحتويات المزيفة والمضرة.

ويأتي المشروع في ظل تعرض (تويتر) ووسائل التواصل الاجتماعي الأخرى لانتقادات بسبب فشلها في وقف التضليل والتلاعب بالأخبار خلال الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وانتشار وباء كوفيد-19، وقضايا أخرى.

وفي هذا الصدد، قال نائب رئيس (تويتر)، كيث كولمان، في تدوينة هذا الاثنين ، إن هذه الخطوة تهدف إلى "توسيع نطاق الأصوات التي تشكل جزء من مجابهة هذه المشكلة"، مضيفا أنه "لهذا السبب نحن نقدم (بيرد ووتش)، وهو برنامج رائد في الولايات المتحدة، لمقاربة جديدة يقودها المجتمع للمساعدة في التعامل مع المعلومات المضللة على تويتر".

وأشار كولمان إلى أن المشروع يمكن المستخدمين من تحديد التغريدات التي يعتقدون أنها تحتوي على معلومات مضللة وتدوين ملاحظات حولها.

وتابع "في نهاية المطاف نهدف إلى جعل هذه الملاحظات مرئية بشكل مباشر لمستخدمي (تويتر) في العالم عندما يكون هناك إجماع من مجموعة واسعة ومتنوعة من المستخدمين".

وفي حين لا تزال تفاصيل المشروع الجديد غير واضحة، قد يستند برنامج "بيرد ووتش" إلى مقاربة جمع المصادر المشابهة لتلك التي تنهجها "ويكيبيديا"، بحيث يتم فحص المعلومات والتحقق منها عبر مجموعة واسعة من المصادر.