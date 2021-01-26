وزير المالية : اطلاق الشباك الموحد للجمارك خلال الاسابيع المقبلة

كشف وزير المالية ، أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، عن اطلاق خدمة الشباك الجمركي الموحد للجمارك الجزائرية خلال الاسابيع المقبلة.

و أوضح بن عبد الرحمان في كلمة القاها خلال فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للجمارك ، ان هذا الشباك الموحد سيكون له "الدور الاسمى في تسهيل وتامين المعاملات الاقتصادية الخارجية للبلاد".

واضاف في هذا السياق بان التحول المنشود للجهاز الجمركي يتطلب استجماع الشروط الضرورية للانفتاح على الاقتصاد العالمي لاسيما من خلال مناطق التبادل الحر العربية والافريقية والاقليمية.

وهنا شدد الوزير على ضرورة "مواكبة التحولات العالمية الاقتصادية من خلال تجند تام واستعداد لرفع التحديات حماية للاقتصاد الوطني ومساهمة في ترقية التجارة الخارجية من حيث تسهيل اجراءات تصدير المنتج الوطني فضلا عن مكافحة الاحتيال الجمركي بكل اشكاله مثل تضخيم الفواتير".

ولفت الوزير الى ورشة مراجعة قانون الجمارك التي تم اطلاقها لكي تتماشى مع التوجهات الاقتصادية الجديدة المبنية على وضع سياسة حقيقية للصادرات خارج المحروقات و تأطير عمليات الاستيراد.