مجلس الفيفا: زطشي يطعن لدى المحكمة الرياضية في رفض ملف ترشحه

تم مساء هذا الثلاثاء، رفض ملف ترشح رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (الفاف)، خير الدين زطشي، لانتخابات مجلس الاتحادية الدولية لكرة القدم (الفيفا).

و حسب مصدر الخبر، فإن سبب رفض ملف الترشح جاء تبعا لـ "عقوبة انضباطية مدتها 6 أشهر منها 3 نافذة كان تعرض لها زطشي سنة 2016"على المستوى المحلي حين كان يشغل منصب رئيس نادي بارادو.

و أضاف المصدر أن رئيس الفاف "سيطعن في قرار رفض ترشحه على مستوى المحكمة الرياضية الكائن مقرها بمدينة لوزان (سويسرا) بغرض استرجاع حقه في الترشح".

بعد رفض ترشح زطشي من المنتظر ان يتم الاحتفاظ بثلاثة مرشحين لعضوية مجلس الاتحادية الدولية لكرة القدم بعد شغور منصبين في نهاية عهدة الاربع سنوات للتونسي طارق بوشماوي و المصري هاني ابو ريدة.

الثلاثة أسماء المعنية هي المغربي فوزي لقجع و غوستافو ندونغ (غينيا الاستوائية) و المصري هاني أبو ريدة الذي يتطلع للظفر بعهدة ثانية.

و يطمح زطشي من خلال ترشحه لمجلس الفيفا لكي يصبح ثاني شخصية رياضية جزائرية تنتخب كعضو في مجلس أكبر هيئة كروية عالمية، بعد رئيس الفاف السابق محمد روراوة الذي انتخب عضوا في المكتب التنفيذي للفيفا خلال الجمعية العامة الانتخابية للكونفدرالية الافريقية لكرة القدم (الكاف) المنعقدة في فيفري 2011 بالخرطوم (السودان).

و ستجرى انتخابات عضوية مجلس الاتحادية الدولية لكرة القدم على هامش أشغال الجمعية العامة الانتخابية للكونفدرالية الافريقية لكرة القدم المقررة يوم 12 مارس 2021 بمدينة الرباط المغربية.

المصدر : وأج