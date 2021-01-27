ارهابي يسلم نفسه وتوقيف ثلاث عناصر دعم للجماعات الارهابية في أسبوع

سلم إرهابي نفسه للسلطات العسكرية بمنطقة برج باجي مختار بإقليم الناحية العسكرية السادسة في حين أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي ثلاثة (03) عناصر دعم للجماعات الإرهابية بكل من تيارت وخنشلة خلال الفترة الممتدة بين 6 و20 يناير الجاري, حسب حصيلة قدمتها وزارة الدفاع الوطني في بيان لها هذا الاربعاء.

وجاء في البيان أنه "في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل جهود قوات الجيش الوطني الشعبي ومصالح الأمن، سلم إرهابي نفسه للسلطات العسكرية بمنطقة برج باجي مختار بإقليم الناحية العسكرية السادسة.

ويتعلق الأمر بالمسمى "لعربي لادمي مهدي" المكنى "أبة"، الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2012 بمنطقة الساحل.

الإرهابي كان بحوزته مسدس (01) رشاش من نوع كلاشنيكوف وكمية من الذخيرة، في حين أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي ثلاثة (03) عناصر دعم للجماعات الإرهابية بكل من تيارت وخنشلة".

وفي إطار "محاربة الجريمة المنظمة ومواصلة للجهود الحثيثة الهادفة إلى القضاء على آفة الاتجار بالمخدرات ببلادنا، أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن، (27) تاجر مخدرات وحجزت خلال عمليات متفرقة عبر مختلف النواحي العسكرية، كميات كبيرة من الكيف المعالج تُقدر بـ(04) قناطير و(76) كيلوغرام حاولت المجموعات الإجرامية إدخالها عبر الحدود مع المغرب.

في هذا الصدد، "أوقفت مصالح الدرك الوطني وحراس الحدود بإقليم الناحية العسكرية الثانية (07) تجار مخدرات وضبطت (359) كيلوغرام من الكيف المعالج، في حين تم توقيف (20) تاجر مخدرات وحجز (117) كيلوغرام من الكيف المعالج و(30594) قرص مهلوس في عمليات أخرى",يضيف البيان.

ومن جهة أخرى، "أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من تمنراست وعين ?زام وبرج باجي مختار وإيليزي، (40) شخصا وحجزت مسدسا (01) رشاشا من نوع كلاشنيكوف ومسدسا (01) آليا و(04) مركبات و(73) مولدا كهربائيا و(42) مطرقة ضغط و(10,4) طن من خليط خام الذهب والحجارة ومعدات تفجير وكذا تجهيزات أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب بالإضافة إلى (1,509) طن من المواد الغذائية الموجهة للتهريب".

كما تم "توقيف (04) أشخاص آخرين وحجز (04) بنادق صيد و(3000) وحدة من مادة التبغ و(3143) وحدة من مختلف المشروبات، خلال عمليات منفصلة نُفذت بكل من الوادي وميلة وخنشلة وبجاية وبسكرة ومسيلة.

كما تمّ إحباط محاولات تهريب كميات كبيرة من الوقود تُقدر بـ (72444) لتر بكل من أدرار وتبسة وسوق أهراس وعين قزام".

وفي سياق اخر، تمكن حراس السواحل من إحباط محاولات هجرة غير شرعية لـ (31) شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع بكل من وهران وعين تموشنت، فيما تم توقيف (29) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان والنعامة وتمنراست وورقلة.

وأوضح بيان وزارة الدفاع أن هذه العمليات التي نفذتها وحدات ومفارز الجيش الوطني الشعبي خلال الفترة الممتدة من 20 إلى 26 جانفي 2021 "تندرج في سياق الجهود الهادفة إلى تعزيز الأمن والسكينة في مختلف أنحاء الوطن، تؤكد نتائجها على الاحترافية العالية والاستعداد الدائم لقواتنا المسلحة على حماية بلادنا من كل أشكال التهديدات الأمنية والآفات ذات الصلة".