شرقي: تصعيد النزاع بين البوليساريو والمغرب يهدد الاستقرار الإقليمي

صرح مفوض السلم والأمن للاتحاد الإفريقي إسماعيل شرقي هذا الثلاثاء لوكالة سبوتنيك (Sputnik)، أن النزاع بين المغرب والجمهورية الصحراوية قد يهدد الاستقرار الإقليمي، مؤكدا على استعجاليه تنظيم استفتاء تقرير المصير للشعب الصحراوي.

وقال إن "التصعيد" الذي يشهده النزاع بين المملكة المغربية والجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية "قد يهدد الاستقرار الإقليمي و نريد إيجاد حل في أسرع وقت ممكن "، مضيفا أن "المهمة الأساسية التي يتعين القيام بها هي تنفيذ مخطط لإنهاء المواجهات وإجراء استفتاء تقرير المصير" للشعب الصحراوي.

و ذكر رئيس مجلس السلم والأمن أن رئيس الاتحاد الأفريقي، سيريل رامافوزا، كان قد طلب من منظمة الأمم المتحدة تعيين مبعوث بسرعة للمساهمة في تسوية النزاع.

فهو منصب شاغر منذ استقالة مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة هورست كوهلر في مايو 2019.

و تقرر تنظيم استفتاء تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية في سنة 1991 و هو التاريخ الذي تم فيه إعلان وقف إطلاق النار والذي خرقه الجيش المغربي في نوفمبر الماضي.

و في 10 ديسمبر 2020، أعلن الرئيس الأمريكي الأسبق دونالد ترامب اعترافه بالسيادة المغربية المزعومة على الصحراء الغربية مقابل تطبيع العلاقات بين المغرب والكيان الصهيوني، حليف الولايات المتحدة.

و تم استنكار هذا الإعلان سواء في الخارج او في الولايات المتحدة وحتى داخل حزب دونالد ترامب.

وتطرق عدد من الشخصيات السياسية في الولايات المتحدة وفي دول أخرى إلى الطابع غير القانوني للإعلان الصادر عن الرئيس الأمريكي الخامس والأربعين، مذكرين بأن الامم المتحدة تعتبر الصحراء الغربية إقليما غير مستقل.

و دعا من جهته رئيس الاتحاد الأفريقي سيريل رامافوزا يوم الأحد, الولايات المتحدة، الى إلغاء "في أسرع وقت" لقرار دونالد ترامب بشأن الصحراء الغربية.

وأعرب عن "قلقه" إزاء "عدم إحراز تقدم في (مسار) حل النزاع في الصحراء الغربية بطريقة تعترف بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال".