هجمات قوات الجيش الصحراوي تتوالى مستهدفة قواعد جنود الاحتلال المغربي

واصلت قوات الجيش الصحراوي هجماتها مستهدفةً قواعد جنود الاحتلال المغربي المتخندقين خلف جدار "العار", وفقا لبيان صادر عن وزارة الدفاع الصحراوية الاربعاء.

و جاء في البيان العسكري رقم 76 وفقا لوكالة الانباء الصحراوية (واص), انه "خلال يوم أمس قصفت قوات الجيش الصحراوي مواقع قوات الاحتلال المغربي في منطقتي أجبيلات الخظر بقطاع الكلتة و منطقة روس الشيظمية بقطاع المحبس".

و اشار البيان العسكري ان "قصفا عنيفا نفذته وحدات من الجيش الصحراوي اليوم استهدف مواقع تمركز جنود الاحتلال المغربي بين منطقتي الشيظمية و أم لكطة بقطاع المحبس وكذا منطقة ألفيعيين بقطاع الفرسية".

وتتواصل هجمات الجيش الصحراوي مستهدفة مواقع وتخندقات قوات الاحتلال المغربي التي تكبدت خسائر معتبرة في الأرواح والمعدات على طول الجدار الرملي أو ما يعرف بجدار الذل والعار.