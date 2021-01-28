وزير بريطاني : اتفاقيات الصحراء الغربية ليست ضمن النطاق الإقليمي لاتفاقية الشراكة بين المملكة المتحدة والمغرب

قال وزير الدولة البريطاني المكلف بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا, جيمس كليفرلي, أن الصحراء الغربية ليست ضمن النطاق الإقليمي لاتفاقية الشراكة بين المملكة المتحدة والمغرب, مؤكدا أن الوضع النهائي لهذا الاقليم لم يحدد بعد.

وفي رد مكتوب على أسئلة تقدمت بها النائبة عن "حزب العمال" بالبرلمان البريطاني, كيم جونسون, أكد الوزير كليفرلي, أن "الصحراء الغربية ليست ضمن النطاق الإقليمي لاتفاقية الشراكة بين المملكة المتحدة والمغرب, كما هو موضح في المادة المتعلقة بالتطبيق الإقليمي للاتفاقية", مشيرا إلى أن "اتفاقية الشراكة بين المملكة المتحدة والمغرب, تطبق بنفس الطريقة التي تطبق بها اتفاقيات الاتحاد الأوروبي والمغرب".

وأضاف في هذا الصدد, قائلا: "إن المملكة المتحدة واضحة بخصوص تطبيق أجزاء من اتفاقية الشراكة بين المملكة المتحدة والمغرب على منتجات معينة منشؤها الصحراء الغربية, بما يتماشى مع حكم محكمة العدل الأوروبية بشأن هذه القضية, ولا يخل بموقفنا بشأن وضع الصحراء الغربية, الذي نعتبره غير محدد".

وبخصوص تسوية ملف الصحراء الغربية, أكد السيد كليفرلي, أن المملكة المتحدة "تدعم بشكل كامل جهود الأمم المتحدة لتحقيق حل سياسي دائم ومقبول للطرفين, ويتيح حق تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية".

وكان الوزير كليفرلي, قد أكد في وقت سابق, دعم المملكة المتحدة بشكل كامل, للجهود التي تقودها الأمم المتحدة للتوصل إلى حل يمكن الشعب الصحراوي من حق تقرير المصير.

وفي رد على سؤال تقدم به, مطلع يناير الجاري, الوزير المكلف بالرقمنة والثقافة والإعلام والرياضة في الحكومة البريطانية, أليكس سوبيل, حول الخطوات التي تتخذها بريطانيا لوقف انتهاكات القانون الإنساني الدولي في الصحراء الغربية, قال كليفرلي: " نحن نراقب عن كثب الوضع في الصحراء الغربية ونجري مناقشات منتظمة مع الأطراف ونبقى على اتصال وثيق مع بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية".

يذكر أن اتفاق الشراكة الجديد بين المملكة المتحدة والمغرب الموقع في 26 أكتوبر 2019, قد دخل حيز التنفيذ, شهر يناير الجاري, بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي نهاية العام 2020.