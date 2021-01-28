نزيه برمضان : المجتمع المدني يؤسس لعلاقة حقيقية مع مختلف القطاعات لبناء الجزائر الجديدة

أكد مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالجمعيات و الجالية الوطنية بالخارج نزيه برمضان بروز مؤشرات لشراكة حقيقية بين الجمعيات ومختلف القطاعات لبناء جزائر جديدة.

وقال برمضان في كلمة ألقاها هذا الخميس بمناسبة احياء الذكري 64 لإضراب الثمانية أيام بأن رئيس الجمهورية يشدد في كل مرة على أهمية المجتمع المدني واعتبره شريك وحليف ضروري لإستقامة الدولة.

وأوضح مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالجمعيات و الجالية الوطنية بالخارج نزيه برمضان بأن المجتمع المدني يؤسس لعلاقة حقيقية مع مختلف القطاعات مبنية على الاستشارة الدائمة وعلاقة تكاملية لبناء الجزائر الجديدة .

المصدر:الإذاعة الجزائرية