حمادة سلمى الداف للإذاعة :يجب تفعيل مختلف آليات الإتحاد الإفريقي لتصفية الإستعمار في الصحراء الغربية

أكد وزير الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الصحراوية حمادة سلمى الداف على ضرورة تفعيل مختلف آليات الإتحاد الإفريقي لحفظ السلم والأمن خاصة ما تعلق بتصفية الاستعمار في الصحراء الغربية وذلك خلال القمة الإفريقية المرتقبة في السادس و السابع من الشهر الداخل .

وفي هذا الصدد قال حمادة سلمى الداف في تصريح للقناة الإذاعية الأولى هذا الجمعة إنه من ضمن إستراتيجية الاتحاد الإفريقي إسكات البنادق في القارة الإفريقية وحل كل المشاكل التي تؤدي إلى الصراعات و التوترات في القارة مضيفا أن "قضية الصحراء الغربية تتميز بأنها على مستوى الإتحاد الإفريقي هي قضية آخر مستعمرة في إفريقيا و بالتالي فإن القضية الصحراوية لاشك ستكون حاضرة بقوة خلال القمة الإفريقية المرتقبة خاصة أن الاتحاد الإفريقي هو شريك في عملية السلام في الصحراء الغربية".

المصدر:الإذاعة الجزائرية