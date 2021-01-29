وفاة العالم الهولندي بول كروتزن الحائز على جائزة نوبل في الكيمياء

توفى العالم الهولندي بول كروتزن، الحائز على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1995، عن عمر يناهز 87 عاما بالمانيا وفق ما أفادت به وسائل إعلام هولندية.

وحصل كروتزن على جائزة نوبل في الكيمياء مشاركة مع كل من الباحث الأمريكي فرانك شيروود رولاند، والباحث المكسيكي ماريو مولينا، حيث درس في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي، تأثير أكاسيد النيتروجين على طبقة الأوزون، وتوقع جنبا إلى جنب مع مولينا ورولاند أن هذه الطبقة ستتآكل بشكل كبير بواسطة مركبات الكلوروفلوروكربون التي طورها الإنسان، ثم بعد ذلك تم حظر استخدام هذه المركبات في الثلاجات ومكيفات الهواء.

وشغل كروتزون خلال الفترة بين عامي 1980 و2000 منصب مدير قسم كيمياء الغلاف الجوي في معهد ماكس بلانك للكيمياء في ماينز بغربي ألمانيا.