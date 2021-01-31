الجزائر وروسيا تتفقان على البدء في اتصالات لتصنيع اللقاح "سبوتنيك-V" في الجزائر

اتفقت الجزائر وروسيا، هذا الأحد، على البدء في اتصالات بين المصالح المختصة في البلدين لتصنيع اللقاح الروسي "سبوتنيك-V" في الجزائر، حسب ما كشف عنه بيان لمصالح الوزير الأول.

وأوضح البيان أن الوزير الأول، عبد العزيز جراد استقبل، هذا الأحد، بقصر الحكومة سفير روسيا الاتحادية بالجزائر، إيغور بلياييف، حيث "اتفق الطرفان على الشروع في اتصالات بين المصالح المختصة في البلدين بهدف إقامة تعاون ثنائي في مجال تصنيع اللقاح الروسي (سبوتنيك-V) في الجزائر".

وفي مستهل اللقاء، "أعرب الوزير الأول، باسم رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، عن شكر الحكومة الجزائرية السلطات العليا الروسية على تجاوبها مع طلب الجزائر لاقتناء اللقاح الروسي (سبوتنيك-V)، في إطار الجهود لمكافحة جائحة كوفيد-19".

وقد كان هذا اللقاء "فرصة لتأكيد متانة العلاقات الجزائرية-الروسية وتمسك البلدين بتعزيزها وتنويعها، لاسيما بمناسبة الاستحقاقات الثنائية المسجلة على أجندة التعاون بين البلدين" ووفقا لما تضمنه المصدر ذاته.