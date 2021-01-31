ترشيح أمينتو حيدار لجائزة نوبل للسلام

31/01/2021 - 17:07

كشفت وكالة الأنباء العالمية رويترز هذا الأحد أن المدافعة الصحراوية عن حقوق الإنسان ورئيسة الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي، السيدة أمينتو حيدر، قد ورد اسمها ضمن قائمة المرشحين لجائزة نوبل للسلام لعام 2021.

واشارت الوكالة أن الترشيحات للجائزة غالبا ما تكون مدعومة من جهات دولية فاعلة مختلفة، بما في ذلك حقوقيون نرويجيون، عادة ما يقترحون أسماء مرشحين ويدعمونها.

وجدير الذكر أن لجنة نوبل النرويجية، التي تقرر من سيفوز بالجائزة، لا تعلق على الترشيحات، وتحتفظ بسرية تامة على أسماء الفائزين وأسماء المرشحين الذين لم يحظوا بالجائزة، رغم أن مجرد الترشيح للجائزة هو في حد ذاته اعتراف باستحقاق المرشح. وسيتم الإعلان عن الفائز بجائزة 2021 في أكتوبر.

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