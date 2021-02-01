بن حراث : نحو رسكلة 10 بالمائة من النفايات في آفـاق 2024

أكدت وزيرة البيئة نصيرة بن حراث الاثنين من بلدية قلال، جنوب ولاية سطيف، أن الاستراتيجية المعتمدة من قبل دائرتها الوزارية تهدف إلى التمكن من رسكلة 10 بالمائة من النفايات المنتجة وطنيا في آفاق 2024.

وأوضحت الوزيرة عقب تدشينها لوحدة خاصة لتثمين و رسكلة المواد البلاستيكية المستعملة بمنطقة النشاطات و التخزين ببلدية قلال خلال زيارة العمل و التفقد التي تقودها لولاية سطيف، أن وزارة البيئة "تسعى إلى رفع نسبة رسكلة النفايات إلى 10 بالمائة سنة 2024"، و أن قطاعها الوزاري "يظل مستعدا لمرافقة و تشجيع المؤسسات التي تخلق الثروة للشباب سواء تعلق الأمر بمؤسسات الجمع أوالرسكلة أو التثمين و كذا كل مبادرة يمكنها إنعاش الاقتصاد الوطني".

وأسدت الوزيرة بالمناسبة تعليمات للقائمين على هذه المؤسسة الخاصة بـ"ضرورة التعامل حصريا مع الأشخاص الذين يقومون بجمع المواد القابلة للرسكلة في إطار رسمي مصرح به لأنهم يساهمون في إنعاش الاقتصاد الوطني".

وكشفت الوزيرة بأن العمل جار بالتنسيق مع السلطات المحلية لرفع التجميد على عدد من المشاريع و"إيجاد حلول لمختلف انشغالات الناشطين في القطاع".