بن باحمد : "الجزائر قادرة على إنتاج اللقاح سبوتنيك خلال شهرين في حال توفر المادة الأولية"

02/02/2021 - 15:03

كشف وزير الصناعات الصيدلانية لطفي بن باحمد عن تحقيق تقدما في ملف إنتاج اللقاح المضاد لفيروس كورونا، سبوتنيك V، محليا وفي الإتصالات مع الطرف الروسي  لعقد شراكة مع مصنعين محليين عموميين وخواص  .

وأكد الوزير بن باحمد أن الملف التقني للقاح قد سجل لدى الوكالة الوطنية للادوية مشيرا إلى أنّ انتاج اللقاح سيتم خلال شهرين في حال توفر المادة الأولية.

وأوضح بن باحمد في تصريح للقناة الأولى أنه بعد اجتماع تم بين السفير الروسي و منتجين محليين لمناقشة امكانية انتاج اللقاح محليا،  "سيتوجه مختصون جزائريون إلى  روسيا كما سيأتي وفد روسي  للجزائر للوقوف على امكانياتنا، والعمل على ملف تصنيع اللقاح الذي  تم الشروع في دراسته منذ شهر و نصف  من خلال لقاءات عبر تقنية التواصل بالفيديو، و قد تم تبادل الأفكار بين المختصين  لتحويل التكنولوجيا ".

كما أضاف أنّ الجزائر جاهزة للشروع في  انتاج اللقاح في مدة شهرين إذا تم توفير المادة الأولية.

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الجزائر, صحة

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