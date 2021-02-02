راشد الغنوشي : "الجزائر وقفت إلى جانب تونس خلال الانتقال الديمقراطي وعندما تخلت الدول الأخرى عنّا"

أكد رئيس مجلس النواب التونسي، زعيم حزب النهضة، راشد الغنوشي، أن العلاقات التونسية الجزائرية تأتي في مقدمة العلاقات الدولية والاقليمية باعتبارها علاقة استراتيجية معبرا في الوقت ذاته عن إمتنانه للجزائريين دولة وشعبا لوقفتهم مع تونس في أيام الشدة.

وأوضح الغنوشي خلال حوار خص به الاذاعة الدولية " نحن لا نتحدث عن أيام الكفاح ضد الاستعمار حيث اختلطت دماؤنا، وإنما نتحدث عن مرحلة الثورة منذ عشرة سنوات حيث دخلت تونس مرحلة تحول ديموقراطي فيها الكثير من المشكلات والعقبات وقفت الجزائر دولة وشعبا مع تونس في انتقالنا الدموقراطي سواء بتقديم الهبات والقروض أو بقيام ملايين الجزائريين بزيارة تونس وتنشيط الحياة السياحية و الاقتصادية للبلاد، في الوقت الذي تخلت فيه الدول الأوروبية عنا في مراحل الاضطراب".

و تأتي تصريحات الغنوشي للرد على ما أدلى به الرئيس التونسي السابق منصف المرزوقي الذي اتهم فيها الجزائر" بالتدخل في الشأن التونسي خلال أحداث ما يسمي بالربيع العربي".

وتابع رئيس مجلس النواب التونسي بالقول "نحن لا نسمح، و ليس في مصلحة تونس أي مس بالعلاقة الاستراتيجية التي تربطنا مع أشقائنا الجزائريين "، داعيا إلى المضي قدما بالعلاقات الجزائرية التونسية إلى أطوار عالية ، و إلى الاندماج بين اقتصاد البلدين".

