الجزائر تعرب عن إدانتها الشديدة للعمل الإرهابي الذي استهدف عسكريين تونسيين

أعربت الجزائر عن إدانتها الشديدة لاستشهاد أربعة عسكريين تونسيين ، هذا الأربعاء، إثر انفجار لغم تقليدي الصنع أثناء اداء واجبهم في ملاحقة عناصر إرهابية بمرتفعات جبل المغيلة بين ولايتي القصرين وسيدي بوزيد ، وفق بيان لوزارة الشؤون الخارجية .

وجاء في البيان "تلقت الجزائر ببالغ الاسى نبأ استشهاد أربعة عسكريين تونسيين هذا اليوم إثر انفجار لغم تقليدي الصنع أثناء أداء واجبهم في ملاحقة عناصر إرهابية بمرتفعات جبل المغيلة بين ولايتي القصرين وسيدي بوزيد".

وأضاف البيان "و إذ تعرب الجزائر عن إدانتها الشديدة لهذا العمل الإرهابي الجبان، فإنها تتقدم بصادق عبارات التعازي والمواساة لتونس، حكومة وشعبا ولعائلات الشهداء، كما تجدد وقوفها وتضامنها المطلق مع الشقيقة تونس في هذا الظرف الأليم ودعمها الدائم لجهودها الرامية إلى اجتثاث جذور هذه الآفة التي تستهدف استقرارها وأمنها".