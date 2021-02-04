الكوكي: "النقاط الثلاث أمام الحمراوة مهمة جدا قبل سفرية افريقيا"

صرح نبيل الكوكي ، مدرب وفاق سطيف الناشط ضمن الرابطة الأولى لكرة القدم بأن فوز فريقه في اللقاء المرتقب يوم السبت ضمن الجولة الـــ 12 من البطولة ضد مولودية وهران داخل الديار "جد مهم قبل سفرية افريقيا".

و أوضح التقني التونسي عقب الحصة ما قبل الأخيرة التي أجراها اليوم الخميس رفقاء القائد أكرم جحنيط تحضيرا لمقابلة الجولة الــــ 12 التي يلاقي فيها الوفاق، مولودية وهران فوق أرضية ملعب الثامن ماي 1945 بأن الظفر بالنقاط الثلاث لهذا اللقاء جد مهم لعديد الاعتبارات.

و أضاف الكوكي بأن "إحراز نقاط الجولة المقبلة أمام الحمراوة سيعيد الفريق إلى سكة الانتصارات داخل الديار و سيمكن من الحفاظ على مركز الصدارة و تثمين النقطة التي عاد بها الوفاق في الجولة الماضية من ملعب 20 أوت بالجزائر العاصمة بعد فرضه التعادل على ملاحقه شباب بلوزداد".

كما سيساعد – حسبه - على "توفير جو مناسب قبل سفرية افريقيا المقررة يوم 12 فبراير نحو غانا لمواجهة نادي أشانتي كوتوكو يوم 14 من نفس الشهر في إطار الدور التمهيدي الثاني مكرر المؤهل لدوري المجموعات من منافسة كأس الكونفيدرالية الافريقية لكرة القدم".

و أكد الكوكي بأن تحضيرات أشباله للقاء "الحمراوة" جرت هذه المرة في وقت أوسع (أسبوع) مما سمح للفريق بالتحضير الجيد لهذا اللقاء المهم عكس لقاءات الجولات الثلاث السابقة التي لعبت في ظرف 8 أيام.

و كشف مدرب الفريق ذو اللونين الأبيض و الأسود بأن تشكيلة النادي ستعرف في لقاء يوم السبت المقبل غياب القائد أكرم جحنيط و المدافعين محمد جاهلي و إبراهيم بكاكشي بسبب الإصابة و المهاجمين حسام غشة بسبب العقوبة و يوسف دالي بسبب الإصابة كذلك مع استمرار غياب الحارس خيري بركي المصاب منذ بداية الموسم.