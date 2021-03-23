معاقبة مدرب وفاق سطيف نبيل الكوكي بمقابلة واحدة

عوقب مدرب وفاق سطيف, نبيل الكوكي بمقابلة واحدة, بسبب احتجاجه على قرار الحكم, في المواجهة التي فاز بها فريقه يوم الأحد بقواعده على وداد تلمسان بنتيجة (4 -1), لحساب الجولة الـ 19 من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم , حسب ما أفادت به رابطة كرة القدم المحترفة .

وبالإضافة إلى عقوبة الإيقاف , يتعين على نبيل الكوكي كذلك دفع غرامة مالية تقدر بـ 000ر30 دينار .

و في سياق متصل, سلطت لجنة الانضباط المجتمعة أمس الاثنين, نفس العقوبة على اللاعبين, زنزاني احميدة (وداد تلمسان) و سيالة عبد الحق (اتحاد بلعباس) بسبب احتجاجهما على قرارات الحكم .

ومن جهة اخرى, سلطت اجنة الانضباط عقوبة 000ر200 دينار على فريق اتحاد الجزائر بسبب عدم احترامه لقواعد البروتوكول الصحي الخاص بـ"كوفيد-19".