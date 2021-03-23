معاقبة مدرب وفاق سطيف نبيل الكوكي بمقابلة واحدة

23/03/2021 - 13:14

عوقب مدرب وفاق سطيف, نبيل الكوكي بمقابلة  واحدة, بسبب احتجاجه على قرار الحكم, في المواجهة التي فاز بها فريقه يوم  الأحد  بقواعده على وداد تلمسان بنتيجة (4 -1), لحساب الجولة الـ 19 من بطولة  الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم , حسب ما أفادت به رابطة كرة القدم  المحترفة .

وبالإضافة إلى عقوبة الإيقاف , يتعين على نبيل الكوكي كذلك دفع  غرامة  مالية تقدر بـ 000ر30 دينار .

و في سياق متصل, سلطت لجنة الانضباط  المجتمعة أمس الاثنين, نفس العقوبة  على اللاعبين, زنزاني احميدة (وداد تلمسان) و سيالة عبد الحق (اتحاد بلعباس)  بسبب احتجاجهما على قرارات الحكم .

ومن جهة اخرى, سلطت اجنة الانضباط  عقوبة 000ر200 دينار على فريق  اتحاد الجزائر بسبب عدم احترامه لقواعد البروتوكول الصحي الخاص  بـ"كوفيد-19".

وسوم:

رياضة, كرة القدم, الرابطة 1

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