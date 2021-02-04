رزيق : قريبا سيتم فتح معبري الدبداب باليزي وطالب العربي بالوادي

04/02/2021 - 22:30

ترقية للمبادلات التجارية مع الجارتين تونس وليبيا سيتم قريبا فتح معبري الدبداب باليزي وطالب العربي بالوادي .

في هذا السياق قال ،  وزير التجارة السيد كمال رزيق ، في تصريح له اليوم الخميس للاذاعة الجزائرية :" انه وفي اطار التسهيلات التي التي قدمت من طرف الحكومة لجميع المصدرين سيتم فتح كل المعابر الحدودية قريبا كما سيتم في الايام القليلة المقبلة فتح  معبر الدبداب باليزي ومعبر طالب العربي بالواد ، وبفتح هذه المعابر  كلها وبهذه النظرة الاستشرافية للحكومة في  تشجيع عملية التصدير ".

 المصدر الاذاعة الجزائرية

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