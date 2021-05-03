رزيق يشارك في أشغال الاجتماع الخامس لمجلس وزراء منطقة التبادل التجاري الحر الإفريقية

شارك وزير التجارة, كمال رزيق, هذا الاثنين, في أشغال الاجتماع الخامس لمجلس وزراء منطقة التبادل التجاري الحر الإفريقية, حسبما افاد به بيان للوزارة.

واضاف ذات المصدر انه تم خلال هذا الاجتماع الذي جرى بتقنية التحاضر المرئي عن بعد, دراسة تقرير الاجتماع السابع للجنة كبار المسؤولين المكلفين بالتجارة للمنطقة القارية, والذي تم عقده في الفترة الممتدة بين 29 أبريل و2 مايو 2021.

كما خصص الاجتماع لمتابعة تنفيذ الإجراءات المتعلقة بمعالجة الصعوبات التي تواجه المبادلات التجارية الخاصة من خلال تطبيق قوائم العروض التعريفية لتجارة السلع ومتابعة المسائل العالقة في قواعد المنشأ, وذلك تنفيذا للتوصيات المنبثقة عن اجتماع رؤساء الدول وحكومات الاتحاد الافريقي المنعقد في 13 ديسمبر 2020.

كما تم خلال نفس الاجتماع مناقشة مدى تقدم المفاوضات الخاصة بالمرحلة الثانية من الاتفاق الخاص بالمنطقة, والتي تشمل الاستثمارات, حقوق الملكية الفكرية, سياسة المنافسة والتجارة الإلكترونية, يضيف البيان.