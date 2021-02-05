لاسات يستدعي 24 لاعبا محليا للمشاركة في تربص تحضيري لكان 2021

استدعى مدرب المنتخب الجزائري لأقل من 17 سنة، محمد لاسات، 24 لاعبا محليا للمشاركة في تربص تحضيري بين 5 و 13 فبراير بالمركز التقني الوطني بسيدي موسى (الجزائر)، تحسبا لنهائيات كأس أمم إفريقيا-2021 بالمغرب (13-31 مارس)، حسبما نشرته الاتحادية الجزائرية على موقعها الرسمي.

ويعتبر هذا أول معسكر للفريق الوطني منذ ضمان تأهله إلى الدورة النهائية للعرس القاري 2021، حيث أنهى "الخضر" دورة اتحاد شمال إفريقيا بالجزائر العاصمة (18-24 يناير) في الصدارة بواقع فوز على ليبيا (3-2) و تعادل ضد تونس (1-1).

وتعود آخر مشاركة للجزائر في نهائيات كأس أمم إفريقيا لفئة أقل من 17 سنة إلى دورة 2009 التي جرت بالجزائر، بمشاركة متميزة تحت إشراف المدرب الوطني عثمان إبرير، الذي قاد تشكيلة "الخضر" لبلوغ النهائي أمام غامبيا (1-3).

وبالإضافة إلى الجزائر و المغرب (البلد المنظم)، اقتطعت ست منتخبات تأشيرات صعودهم إلى كأس أمم إفريقيا-2021 وهم: نيجيريا، كوت ديفوار، تانزانيا، أوغندا، جنوب إفريقيا، زامبيا، في انتظار تأهل الأربع فرق الأخيرة عقب نهاية تصفيات المناطق.

قائمة 24 لاعبا: حمزة بوعلام (اتحاد الجزائر)، بوعيشاوي ناجي (اتحاد الجزائر)، وزاني أحمد خليل (مولودية باتنة)، بوجاجة أمياس (شبيبة القبائل)، بومنقوش عبد العزيز (أكاديمية الفاف)، زاوي صلاح الدين (أكاديمية الفاف)، لعلام عبد الغاني (نادي بارادو)، مالك محمد عبد العزيز (نادي بارادو)، بلاس ابراهيم (شباب بلوزداد)، اخريب لحلو (شبيبة القبائل)، قارات أنس (نادي بارادو)، محرا عبد الرزاق (دفاع تاجنانت)، زعيماش رفيق معنز (نادي بارادو)، جلالدة محمد (نادي بارادو)، رضواني شمس الدين (شبيبة برج منايل)، عمر محمد رفيق (أكاديمية الفاف)، مزين إلياس (شبيبة القبائل)، كروم محمد (أكاديمية الفاف)، بن احمد زين الدين (سريع غليزان).