جراد يمثل الرئيس تبون في قمة الإتحاد الافريقي

06/02/2021 - 12:06

يشارك الوزير الأول، السيد عبد العزيز جراد،  ممثلا لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، في اشغال الدورة العادية 34  لمؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي التي تجري بتقنية التحاضر المرئي  عن بعد. 

وجاء في بيان لمصالح الوزير الاول: "ممثلا لرئيس الجمهورية، يشارك الوزير  الأول السيد عبد العزيز جراد، بتقنية التحاضر المرئي عن بعد، في الدورة  العادية 34 لمؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الافريقي التي تنعقد أشغالها  يومي 6 و 7 فيفري الجاري تحت شعار: "الفنون والثقافة والتراث: ركائز بناء  إفريقيا التي نريدها".

 

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