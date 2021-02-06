خبير سياسي أمريكي: عدم إلغاء إعلان ترامب بخصوص الصحراء الغربية سيكون قرارا جد خطير

أكد الأستاذ في العلوم السياسية والدراسات الدولية بجامعة سان فرنسيسكو، ستيفن زونز، Stephen Zunes أن عدم إلغاء إعلان ترامب الذي اعترف فيه بالسيادة المزعومة للمغرب على الصحراء الغربية قد يكون قرارا شديد الخطورة.

وقال زونز خلال مداخلة على قناة ديموكراسي ناو Democracy Now إن "الأمر سيكون في غاية الخطورة إن لم يقم بايدن بإلغاء قرار الرئيس السابق ترامب الذي اعترف فيه بالسيادة المزعومة للمغرب على الصحراء الغربية".

وكان قرار الاعتراف قد اتخذه الرئيس الأمريكي ال 45 يوم 10 ديسمبر الفارط مقابل تطبيع العلاقات بين المغرب والكيان الصهيوني الحليف لأمريكا.

وأردف الأستاذ الأمريكي قائلا "إن لم يلغ بايدن قرار ترامب فهذا يعني أن إدارته كذلك تحتقر القانون الدولي"، مذكرا أن "ميثاق الامم المتحدة واضح جدا حول هذه النقطة بحيث لا يحق لأي بلد أن يضم إليه بلدا آخرا".

كما نبه ذات المتحدث إلى اعتراف الاتحاد الإفريقي و 80 دولة أخرى بالجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، مؤكدا على أن ما قام به ترامب يدعم احتلال دولة أفريقية معترف بها".

وذكر الخبير السياسي أن دونالد ترامب قد قام بفعل مماثل باعترافه بالسيادة المزعومة للكيان الصهيوني على الجولان السورية.

