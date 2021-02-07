ممثل جبهة البوليساريو بالإتحاد الإفريقي: نعلق آمالا كبيرة على القيادة الجديدة لتنفيذ جميع قرارات القمة السابقة

أكد ممثل جبهة البوليساريو بالاتحاد الإفريقي، لمن ابا علي، أنه يعلق أمالا كبيرة على القيادة الجديدة بالاتحاد الإفريقي لتنفيذ جميع قرارات القمة السابقة إنصافا للقضية الصحراوية.

واوضح لمن ابا علي، هذا الأحد في تصريح للقناة الإذاعية الأولى أنه "ينتظر من هذه التشكيلة الجديدة أن تكون منصفة وعادلة وعند حسن الظن في تنفيذ قرارات القمة الاستثنائية الأخيرة، بشأن ضرورة حماية حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة من الجمهورية الصحراوية". ودعا لمن ابا علي الاتحاد الإفريقي لعقد اجتماع مجلس السلم والأمن على مستوى القمة واجتماع الترويكا الإفريقية".

كما طالب ممثل جبهة البوليساريو خلال تدخله على أمواج القناة الأولى "من الأمين العام للأمم المتحدة، أن يعين مبعوث خاص لصحراء الغربية" مشيرا أيضا أنه "يجب القيام بمجهود جديد من أجل احترام الميثاق التأسيسي للاتحاد الإفريقي".

هذا وكانت الجمهورية الصحراوية قد وجهت عشية انطلاق القمة العادية الـ 34 لمؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي، رسالة إلى القادة الأفارقة وإلى اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، من أجل العمل على نحو أسرع لإنقاذ الشعب الصحراوي وحمايته من الانتهاكات المغربية ومن التصعيد المتواصل بحقهم في ظل استمرار الاحتلال.