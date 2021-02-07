النيجيري بانكولي أديوي على رأس مفوضية السلم والأمن خلفا لإسماعيل شرقي

فاز النيجيري بانكولي أديوي بمنصب مفوض السلم والامن للاتحاد الافريقي، خلفا لإسماعيل شرقي، في انتخابات جرت أمس السبت على هامش القمة ال34 لرؤساء حكومات ودول الإتحاد الأفريقي التي تتواصل هذا الأحد عبر التحاضر عن بعد.

ويخلف ممثل نيجيريا أديوي، الجزائري اسماعيل شرقي المنتهية عهدته والذي قضى فترتين متتالتين على رأس أهم هيئة داخل الاتحاد الافريقي.

وكان مفوض السلم والامن المنتخب، سفيرا لبلاده لدى الاتحاد الإفريقي، وإثيوبيا قبل سنة، وعمل أيضا مديرا ديوان لدى رئيس الشراكة الجديدة لتنمية إفريقيا (نيباد)، التي تتخذ من جنوب إفريقيا مقرا لها.

وبالنسبة للمفوضيات الاخرى، التي جرى حولها التصويت، تمت إعادة انتخاب المفوض الحالي، مرشحة أنغولا جوزيفا ليونيل، على منصب مفوض الزراعة والتنمية الاقتصاد الأزرق والبيئة، وإعادة انتخاب المفوض الحالي ومرشح زامبيا، إلبرت موتشانجا، في منصب مفوض التنمية الاقتصادية والتجارة والصناعة والتعدين، وإعادة انتخاب المفوض الحالي ومرشحة مصر، أماني أبو زيد، لمنصب مفوض البنية التحتية والطاقة.