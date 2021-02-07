مياه شروب: تعليمات "صارمة" بضرورة تفادي التذبذبات خلال رمضان والصيف

وجه وزير الموارد المائية، أرزقي براقي، الأحد، تعليمات "صارمة" إلى مدراء الموارد المائية وكذا مدراء وحدات الجزائرية للمياه، بضرورة مضاعفة الجهود من أجل تفادي التذبذبات والانقطاعات في التزود بالماء الشروب خلال شهر رمضان وموسم الإصطياف المقلبين، حسبما علم لدى وزارة الموارد المائية.

وخلال ترأسه اجتماعا بتقنية التحاضر المرئي عن بعد مع مسؤولي القطاع، أكد السيد براقي على ضرورة رفع مستوى التنسيق بين المدراء الولائيين ومدراء وحدات الجزائرية للمياه من أجل العمل على تحسين الخدمة العمومية وضمان تزود منتظم بالماء الشروب على مستوى كافة ولايات الوطن.

وركز الوزير بشكل خاص على اهمية ضمان تزويد سكان مناطق الظل في مختلف الولايات بالمياه الصالحة للشرب خاصة مع حلول شهر رمضان وفصل الصيف اللذان يعرفان طلبا كبيرا على هذا المورد الحيوي.

كما شدد على ضرورة اقتصاد الماء ومحاربة ظاهرة الربط العشوائي بشبكات الماء الشروب التي تؤدي إلى خسارة كميات معتبرة من المياه.

ويهدف هذا الاجتماع إلى "تسليط الضوء على أهم المشاكل الحقيقية التي تؤثر على نوعية الخدمة العمومية للماء الشروب في مختلف الولايات والاستماع إلى الحلول المقترحة والمشاريع الموجهة من طرف المسؤولين المحليين للحد من النقائص المسجلة".