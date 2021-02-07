رئيس مجلس إدارة مولودية الجزائر ألماس: عمراني رجل المرحلة الحالية

اعتبر رئيس مجلس إدارة مولودية الجزائر،عبد الناصر ألماس، أن عبد القادر عمراني الذي تم تنصيبه هذا الأحد على رأس العارضة الفنية للعميد، "يعد رجل هذه المرحلة حيث بإمكانه إرجاع الفريق إلى سلسلة النتائج الايجابية".

وأوضح المسؤول الأول للنادي العاصمي قائلا "لقد تلقينا عدة سير ذاتية لمدربين جزائريين وأجانب لكننا قررنا التعاقد مع عمراني الذي اعتبره من أحسن المدربين على المستوى الوطني مع احترامي للمدربين الآخرين. لقد تم اختياره لتجربته الطويلة وصرامته المعهودة في التعامل مع المجموعة. بالنسبة لي ، عمراني هو الشخص الذي يليق للمولودية حيث باستطاعته تحسين أوضاع الفريق".

وجاء تصريح ألماس بعد تقديم المدرب الجديد للاعبين خلال الحصة التدريبية التي أقيمت على مستوى المدرسة العليا للفندقة والإطعام بعين البنيان بالعاصمة، حيث وقع عمراني عقدا مدته 6 أشهر قابلة للتجديد خلفا لنبيل نغيز الذي أنهيت مهامه بالتراضي الخميس الفارط إثر الهزيمة خارج الديار أمام شبيبة الساورة بنتيحة 1-0.

"بالاتفاق مع المدرب عمراني، اخترنا التعاقد لمدة قصيرة وفي حالة ما إذا كانت النتائج إيجابية، سيتم تجديد العقد لموسم إضافي"، يضيف رئيس مجلس إدارة "العميد".

وبالنسبة لتشكيلة الطاقم الفني، اتفق الجانبان على الإبقاء على المدرب المساعد رضا بابوش ومدرب حراس المرمي لياس بن حاحة.

"لقد اتفقنا على الإبقاء على الطاقم الفني الحالي لتحضير المباراة أمام الزمالك المصري المزمع إجراؤها الجمعة المقبل في إطار دوري المجموعات لرابطة أبطال إفريقيا. بعد الرجوع من القاهرة، من المحتمل إدخال بعض التغييرات على الطاقم الفني بقدوم لطفي عمروش. ليختم أن عمراني سيسافر مع التشكيلة إلى القاهرة."

ويحتل نادي مولودية الجزائر الذي تنقصه مقابلة أمام اتحاد العاصمة المركز السابع في الترتيب العام لبطولة الرابطة الأولى برصيد 19 نقطة و بفارق 8 نقاط عن الرائد وفاق سطيف.