خاطري أدوه للإذاعة: قمة الإتحاد الأفريقي عززت مكانة الدولة الصحراوية وعزلت المغرب

أوضح مسؤول التنظيم السياسي بجبهة البوليساريو، خاطري أدوه، أن قمة الإتحاد الأفريقي وضعت المغرب في عزلة تامة بدليل فشله في تمرير مشروعين تقدم بهما لتكريس ما يسمى بالسيادة المزعومة على الصحراء الغربية.

وقال أدوه في تصريح للقناة الإذاعية الأولى، هذا الاثنين، إن القمة الإفريقية عززت من الإجماع الأفريقي حول القضية الصحراوية وتعززت معها مكانة الدولة الصحراوية، بينما الموقع المغربي ينم عن عزلة قاتلة بدليل أنه تقدم بمشروعين أراد من خلالهما تكريس ما يزعم بأن السيادة للمغرب على الصحراء الغربية ، لكنهما رفضا جملة وتفصيلا.

المصدر: موقع الإذاعة الجزائرية