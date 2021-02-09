عطار يترأس هذا الثلاثاء الاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء منظمة الدول الإفريقية المنتجة للبترول

يترأس وزير الطاقة, عبد المجيد عطار, هذا الثلاثاء الاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء منظمة الدول الإفريقية المنتجة للبترول عبر تقنية التحاضر عن بعد, حسب ما جاء في بيان لوزارة الطاقة.

و تندرج هذه الدورة الاستثنائية, في إطار متابعة و تنفيذ أحد قرارات المجلس الوزاري للمنظمة المنعقد في جوان 2020 و المتضمن إجراء دراسة حول مستقبل صناعة البترول و الغاز في إفريقيا على ضوء آثار وباء كورونا كوفيد 19 و تعزيز التعاون المشترك بين الدول الأعضاء, حسب نفس البيان.

و تترأس الجزائر الدورة الحالية لهذه المنظمة التي تأسست في عام 1987 و التي تضم 15 دولة عضو وهي الجزائر وأنغولا وبنين والكاميرون و كوت ديفوار والغابون والنيجر ونيجيريا وتشاد و جمهورية الكونغو الديمقراطية ومصر وغينيا الاستوائية وليبيا وجنوب أفريقيا و كونغو و ثلاثة دول مراقبة هي السودان وغانا وموريتانيا.

و من بين اهداف هذه المنظمة تعزيز تنسيق السياسات والاستراتيجيات التجارية للبلدان الأعضاء من خلال تبادل المعلومات من أجل إدارة مواردها غير المتجددة بشكل أفضل والحصول على دخل عادل من صادراتها وكذلك دراسة سبل تقديم المساعدة إلى البلدان الإفريقية المستوردة للنفط لتلبية احتياجاتها من الطاقة.