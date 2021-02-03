عطار يشارك اليوم الدورة الـ 26 لإجتماع اللجنة الوزارية المشتركة لمتابعة اتفاق دول الاوبك و غير أوبك

يشارك وزير الطاقة عبد المجيد عطار هذا الأربعاء في الدورة السادسة والعشرين لإجتماع اللجنة الوزارية المشتركة لمتابعة اتفاق دول الاوبك و غير أوبك.

و سيخصص هذا الإجتماع الذي سيجري بمقر الوزارة عبر تقنية التحاضر لدراسة وضعية أسواق النفط الدولية و أفاق تطورها على المدى القصير . كما سيعكف أعضاء اللجنة على تقييم على أساس تقرير اللجنة التقنية المشتركة مستوى الإمتثال لتعهدات خفض الإنتاج للدول الموقعة على إتفاقية التعاون لشهر ديسمبر 2020 .

للتذكير فإن اللجنة الوزارية تتكون من دول أعضاء في الأوبك و هي ( الجزائر _المملكة العربية السعودية _ الإمارات العربية المتحدة _ العراق _الكويت _نيجيريا و فنزويلا ) و عضوين من الدول خارج المنظمة و هما ( روسيا الإتحادية و كزاخستان ) . كما تشارك أنغولا في هذا الإجتماع بصفتها رئيسا لمنظمة الأوبك .